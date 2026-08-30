/20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು; KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ

KPCC President B.K. Hariprasad lashes out at BJP: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇವರು ನಮಗೆ ಲಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠದ ನೈತಿಕತೆ ಹೇಳತ್ತಾರಾ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು. ಇಂಥವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರಾಲ್ಲ, 20 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇವರು ನಮಗೆ ಲಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ..ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಂಠಪುರ್ತಿ ಲಂಚ ತುಂಬಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾ?, ನಾಗೇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ತೆಲೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕಾಗತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಸೀಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಅನ್ನೋಕೆ ಇದೆನು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನವಾಗಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?, ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಈಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಇದೆ.
25 ಕೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬರು ಇರತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.