/ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಚಿವರ ಭರವಸೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲಗಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಭಾದಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರು, ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪ ನವರ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ:
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸುಮಾರು 29ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶೆಡ್'ಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ವವಶಾತ್ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾ*ವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಸಾಂತ್ವನ:
ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಸೆ.1 ಮಂಗಳವಾರ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರು ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಶೆಡ್ಡಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಟಾರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳೆದಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ತೊಲಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವೆ!
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ, ನೀವು ಅಲೆದಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೃದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿನ್ನ(ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್) ಮನೆಯ ತೊಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವೆ ಎಂದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಭರವಸೆ:
ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 04ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇದ್ದಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ:
ಮನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ರೈತ ಅಂದರೆ ಮನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮೇವಿನ ಬಣವಿ, ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹಾರ:
ಸದ್ಯ ಸುಟ್ಟಿರುವ 28 ಶೆಡ್ ಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವರದಿ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-