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Bus Accident: ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ KSRTC ಬಸ್; ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಧಾರವಾಡ (Dharwad) ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲ್‌ ಕಟ್‌ (Bus Accident) ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಜುಲೈ 22) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:13 PM IST
Bus Accident: ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ KSRTC ಬಸ್; ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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