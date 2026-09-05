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ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ !.. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

Belagavi gold coins: ಗದಗ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 05, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:49 AM IST
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ !.. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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