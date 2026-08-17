/Gadag Police: ಪೊಲೀಸರ ಬೃಹತ್‌ ಆಪರೇಷನ್; ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್!

Robbery Case: ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖದೀಮರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು, ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಳ್ಳರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ!
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕಳ್ಳರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ
ಹೌದು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ, 2026ರ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 68 ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ 51 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 1700 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 1 ಕೋಟಿ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಾರಸುದಾರರ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪರೇಡ್’ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರದ ಸ್ವತ್ತು, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ...
ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ತನಿಖೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಾರಸುದಾರರ ಕೈ ಸೇರೋ ಹಾದಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣವೂ ಸಹ ಕಳ್ಳರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 27 ಲಕ್ಷ 31 ಸಾವಿರದ 900 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ 98 ಸಾವಿರದ 615 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಸದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ 27 ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1 ಕೋಟಿ 22 ಲಕ್ಷ 66 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ, 37 ಲಕ್ಷ 13 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ CEIR ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಸಹಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,440 ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ 965 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 23 ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಿಗೇಶನ್ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ವಾರಸುದಾರರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೂ ಪೊಲೀಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.