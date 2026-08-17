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Gadag Police: ಪೊಲೀಸರ ಬೃಹತ್‌ ಆಪರೇಷನ್; ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್!


Theft Case: ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖದೀಮರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು, ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:14 PM IST
Gadag Police: ಪೊಲೀಸರ ಬೃಹತ್‌ ಆಪರೇಷನ್; ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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