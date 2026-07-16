Dharwad: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (Dr. Kiran Murder) ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊಲೆಗಾತಿ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹಂತಕಿ ವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ರಹಸ್ಯ (Dr. Priyanka) ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆತ್ತಮಗು, ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡ ಆದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು!
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯಾಗಿದೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ 8 ವರ್ಷದ ಮಗುವೂ ಒಂದಿದೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ದುರಂತ
ಜುಲೈ 14ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಡಾ. ಕಿರನ್ ಮೇಲೆ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ದಿಢೀರ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನಿರಂತರ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಂಡ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲೇ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, 2 ಕಡೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬೇಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನ ಕೊಲೆ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ!
ಒಂದೆಡೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹಂತಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಂಡನ್ನು ಕೊಂದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯ ನಂತರ ತಾನೂ 4 ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೋ ಶುಗರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಗೂ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ, 8 ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಬಡಪಾಯಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ತ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.