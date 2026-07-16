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Dharawada Doctor Case: ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಂ*ತಕಿಯ ರಹಸ್ಯ

Doctor Murder Case: ನೈಟ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಬೆಡ್‌ ರೂಂನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ.ಕಿರಣ್‌ ಅವರನ್ನು ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್‌ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್‌ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹಂತಕಿ ವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ರಹಸ್ಯ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:17 PM IST
Dharawada Doctor Case: ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಂ*ತಕಿಯ ರಹಸ್ಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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