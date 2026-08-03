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Police Assault Death: ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಲಾಕಪ್‌ ಡೆ*ತ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್‌

Hagaribommanahalli Custodial Death: ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೃತನ ಪತ್ನಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:39 AM IST
Police Assault Death: ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಲಾಕಪ್‌ ಡೆ*ತ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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