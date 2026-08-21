/ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ – ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯೊಂದು ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲೇ ‘ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು... ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು... ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
‘ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ:
ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ:
ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅದೇ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ‘ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕಮತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ‘ವ್ಹಾ ರೇ ವ್ಹಾ’ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.