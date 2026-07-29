Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /Mask Robbery Gang: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ದರೋಡೆಕೋರ ಗ್ಯಾಂಗ್; ಪೊಲೀಸರು ಮೌನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ

Mask Robbery Gang: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ದರೋಡೆಕೋರ ಗ್ಯಾಂಗ್; ಪೊಲೀಸರು ಮೌನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ


Hubballi Robbery: ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ ದರೋಡೆಕೋರರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ, ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:52 PM IST
Mask Robbery Gang: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ದರೋಡೆಕೋರ ಗ್ಯಾಂಗ್; ಪೊಲೀಸರು ಮೌನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anti-Paper Leak Bill: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್? ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್
rajya sabha live10 min ago
2
KRS Protest10 min ago
3
Mahalakshmi Layout22 min ago
4
ASTRO TIPS FOR LUCK34 min ago
5
Bengaluru Rave Party42 min ago