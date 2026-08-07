Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಸಚಿವರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹರಟೆ, ನಿದ್ರೆ : ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗರಂ

ಸಚಿವರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹರಟೆ, ನಿದ್ರೆ : ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗರಂ

ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:18 PM IST
ಸಚಿವರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹರಟೆ, ನಿದ್ರೆ : ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗರಂ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು
2
3
4
5