/ಸಚಿವರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹರಟೆ, ನಿದ್ರೆ : ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗರಂ

ಗದಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಾಸಕ ಡಾ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಚಿವ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಸಭೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಸಚಿವರ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 50% ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು 90% ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. 10% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಹೆಸರು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 60% ಕೇಂದ್ರ 40% ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 100 ದಿನ ಬದಲಾಗಿದೆ 125 ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.