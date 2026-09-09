/ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಯೂ-ಟರ್ನ್..!

ಕೊಪ್ಪಳ: ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ‘ಯೂ-ಟರ್ನ್’ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ಇದೀಗ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ "ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ತಾವೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯದ ಸಚಿವರ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬೇರೆಯವರ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಚಿವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.