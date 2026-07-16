/ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಕರಾಮತ್ತು!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಲೆನೀಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಿರುವ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಹಿಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ ಕರಾಮತ್ತು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಗ್ಲೆನೀಗಲ್ಸ್ ಜಿಬಿಎಸ್ (ಫೋರ್ಟಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಳೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಿ.ಎಂ. ಹೇಳಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಿ.ಎಂ. ಅವರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಫಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಹಿಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂಪ್ ಚಿಪ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಪ್ ಸಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಳೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕಾಲು 4 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು (10 ಸೆಂ.ಮೀ.) ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೋಗಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತು ಅಸ್ಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಮಾರ 3 ರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ 3ಡಿ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಇಂಪ್ಲಾಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಧರಿಸಿ ಹಿಪ್ ಜಂಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಿಪ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಇಂಪ್ಲಾಟ್ನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ರೋಗಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಉದ್ದ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಹಿಪ್ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರೋಗಿ ಇದೀಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.