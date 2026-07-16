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  • /ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಕರಾಮತ್ತು!

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಕರಾಮತ್ತು!

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written ByYashaswini V
Published: Jul 16, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:37 AM IST
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಪ್ ಕರಾಮತ್ತು!
Source: Bureau

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

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