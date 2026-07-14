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Kalaburagi Crime: ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು; ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಕೊ*ಲೆ

Bheema Teera Crime: ಭೀಮಾತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಮ್ಮೆ ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗಳೆಷ್ಟೋ, ಹರಿದ ನೆತ್ತರುಗಳೆಷ್ಟೋ... ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ, ಕ್ರೌರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾ ತೀರಾ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:19 PM IST
Kalaburagi Crime: ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು; ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಕೊ*ಲೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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