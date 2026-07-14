/Kalaburagi Crime: ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು; ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಕೊ*ಲೆ

Kalaburagi Crime: ಭೀಮಾತೀರ (Bhima Teera) ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಮ್ಮೆ ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗಳೆಷ್ಟೋ, ಹರಿದ ನೆತ್ತರುಗಳೆಷ್ಟೋ... ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ, ಕ್ರೌರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾ ತೀರಾ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಆತ ತಾನಾಯಿತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಅಂತಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.. ಜುಲೈ 12ರಂದು ಮನೆ ಬಳಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ.. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಂತಕ ಹತ್ಯೆಯೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದ್ದು, ಜನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು
43 ವರ್ಷದ ಬಡೇಸಾಬ್ ಎಂಬಾತ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಣಮಗೇರ ಗ್ರಾಮದವನು, ತಾನಾಯಿತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಅಂತಾ ತಮ್ಮದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ.. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಮುರುಮ್ (ಮಣ್ಣು) ಹಾಕಿಸೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮುರುಮ್ ಹಾಕೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಡೇಸಾಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ.. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಬಡೇಸಾಬ್ನನ್ನ ಚೌಡಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಜಮೀನುವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಖಾಕಿ ಪಡೆ
ಕೊಲೆಯಾದ ಬಡೇಸಾಬ್ ಹೇಳೋ ಕಥೆ ಇದಾದರೇ ಅಸಲಿ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ.. ಹೌದು.. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಡೇಸಾಬ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮತ್ತು ರಫಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಡೇಸಾಬ್ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.. ಸದ್ಯ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಡೇಸಾಬ್ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣನವರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಲಗಾಣಗಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದ್ದು ಬಿಸಿಲನಾಡಿನ ಮಂದಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ..