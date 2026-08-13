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Reels Tragedy: ರೀಲ್ಸ್‌ ನೋಡಬೇಡ ಎಂದ ತಾಯಿ; ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಗಳು!

Dharwad Reels Suicide: ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮೇಘಾ ಗುಬ್ಬನ್ನವರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:02 PM IST
Reels Tragedy: ರೀಲ್ಸ್‌ ನೋಡಬೇಡ ಎಂದ ತಾಯಿ; ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಗಳು!

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Prajwal B

Prajwal B

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