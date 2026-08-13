/Reels Tragedy: ರೀಲ್ಸ್‌ ನೋಡಬೇಡ ಎಂದ ತಾಯಿ; ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಗಳು!

Dharwad: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಡೋದು ಕೂಡಾ ಹುಚ್ಚಾಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೋಳಂತೂ ಜನರನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಂತೂ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ರೇಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮೇಘಾ ಗುಬ್ಬನ್ನವರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ?
ಹೌದು, ದಿನವಿಡೀ ರೀಲ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಮೇಘಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಧಾರವಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಡ್. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಘಾ ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಘಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿ, ಮೇಘಾ ಬಳಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡ, ಓದಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಮೇಘಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೈಕ ಮಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೇಘಾಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ.