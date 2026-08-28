/ಹಾಡಹಗಲೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ.. ಸಹೋದರನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ

Hubballi incident: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡೆದ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹಳೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ದ್ವೇಷದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ಕೊಲೆಗೆ ದಾದಾಪೀರ್ ಸಹೋದರ ಸಾದಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾದಿಕ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನು, ಆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಏನು, ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ
ದಾದಾಪೀರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ
ಭೇಟಿ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ ಹೇಳಿಕೆ
ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೊಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಹಾಡುಹಗಲೇ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆಯಾದ ಯುವಕನನ್ನು ದಾದಾಪೀರ್ ಉದಯಕರ್ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ನೇಕಾರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾದಾಪೀರ್, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಪೀರ್ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದಾದಾಪೀರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಾದಾಪೀರ್ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಆದ ದಾದಾಪೀರ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಛೋಟಾ ಮುಂಬಯಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾತ್ತಿದೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.