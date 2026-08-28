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Price Hike: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿ; ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿಯಾಯ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಏರಿಕೆ!

Vijayanagar: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್‌ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:02 PM IST
Price Hike: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿ; ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿಯಾಯ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಏರಿಕೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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