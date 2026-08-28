/Price Hike: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿ; ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿಯಾಯ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಏರಿಕೆ!

Vijayanagar: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಹಾಲು, ಎಣಣೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ದರವೂ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕಹಿಯಾಯ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದರ!
ಹೌದು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತೀ ಕಿಲೋಗೆ 45 ರೂ. ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ 65 ರಿಂದ 75 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 20 ರಿಂದ 25 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
"ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 20 ರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ 45 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 75 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 65 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಕೂಡಾ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸೇರಿ ಇತರೇ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 45 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 50 ಒಳಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ರಿಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.\
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.