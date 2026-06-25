ಗದಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗದಗದ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರಿಗೆ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಆರು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಅಂಧ-ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಆರು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಸಂತಗೌಡ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸರಿಗಿಡದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಗವಬಡ್ರು ಚಕ್ರಣ್ಣವರ್, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿರೋಳಮಠ ಮತ್ತು ಇಟಗಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಗಳು ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಟಗಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಮಠದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಠದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಠತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ!
"ಮಠದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾನು ಪೀಠತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜ ಅವರು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು, ತದನಂತರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ. ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಧ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಮಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.