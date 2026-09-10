Raid on Minister Satish Jarkiholi house: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಇಡಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ನಡೆಯಿತು. ಗೋಕಾಕದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಚಿವರ ಬಾಮೈದನ ಮಂಜುನಾಥ, ಪುತ್ರಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಸಚಿವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗೋಕಾಕ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಈಗ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಾ!? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎರಡನೇ ದಿನವು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಗೋಕಾಕ ನಗರದ ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಗೋಕಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗೋಕಾಕ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಚಿವರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೈದಪ್ಪ ಗದಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಗೋಕಾಕ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಖಾಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಪ್ತರಾದ ಗೋಕಾಕ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜು ದರಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಪಸನ್ನವರ, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಆಪ್ತ ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಸೊನವಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಕತಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಕರೆದಾಗಲ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಬಾಮೈದನ ಮಂಜುನಾಥ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಥಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಇಡಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.