/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ - ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೂ ರೈತರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಆತಂಕ!

ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರಾಗಲಿ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ:
ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅರ್ಧ (0.5) ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ರೇಣುಕಾ ಸಾಗರ (ನವಿಲುತೀರ್ಥ) ಜಲಾಶಯ: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ 37 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೇಣುಕಾ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 13 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 23 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಡ್ಯಾಂ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.