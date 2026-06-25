ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾತೆ ಇದೆ ಎಂದೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಧಾರವಾಡದ ಜನರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೇ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು," ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿವಾದ, ಆಧಾರ್-ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸುಳಿವು?
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದ ಅವರು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, "ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ? ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳ ಮತದಾನ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿರಾಧಿ ವೀರ, ಭೂಪಾಧಿ ಭೂಪಗಳು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ನಮಗೂ ರಾಮನೇ ದೇವರು, ಅವರಿಗೂ ರಾಮನೇ ದೇವರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಮಾತ್ರ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇವರದ್ದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದೇಶ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ, ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.