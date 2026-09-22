/ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಮಗ.. ಎಂಥಹ ಕೋಪ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪನ ತಲೆ ಮೇಲೆ 4 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೃತ್ಯ

Son kills father in Hassikera village of Bidar: ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಗ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತವರಣವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಗ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೆದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿಲೀಪ್ ಕುರ್ನಾಲೆ (56) ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆ. ಈತನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುರ್ನಾಲೆ (27) ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುರ್ನಾಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುರ್ನಾಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುರ್ನಾಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರದೇ ಸುಮ್ಮನ್ನೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದನು. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದವನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಂದೆ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸ್ಸಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಡ, ದೊಡ್ಡವನು ಆಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂದು ತಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.
ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳದೇ, ಕೇಳದೇ ಶರ್ಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳದೇ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದಗಾವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣಾಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.