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  • /ಧಾರವಾಡ ಕವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣಿತ ಕ್ರಾಂತಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ!

ಧಾರವಾಡ ಕವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣಿತ ಕ್ರಾಂತಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ!


ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಹತ್ತು -ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 24, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:43 AM IST
ಧಾರವಾಡ ಕವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣಿತ ಕ್ರಾಂತಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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