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Transport Staff: ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ "ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ"; ಏನಿದು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:08 PM IST
Transport Staff: ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ "ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ"; ಏನಿದು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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