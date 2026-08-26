Transport Staff: ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ "ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ"; ಏನಿದು ಗೊತ್ತಾ?

Vijayanagar: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ, ಧೂಮಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 1678 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಹುದ್ದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ರಾಜೇಶ ಹುದ್ದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ. ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ 1678 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಹುದ್ದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ, ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.