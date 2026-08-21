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Water Problem: ಒಂದೆಡೆ ಬರದ ಛಾಯೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ! ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ?

ವಿಜಯನಗರದ ಹಾರಕನಾಳು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 280 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸದ್ಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:21 PM IST
Water Problem: ಒಂದೆಡೆ ಬರದ ಛಾಯೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ! ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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