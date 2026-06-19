ಹಾವೇರಿ: ಎಂಎಂಡಿಆರ್ (MMDR) ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗಾಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೊರೆತಿದೆ. 2015 ರ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಲ್ಲಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಶ್ವಾಸ
ಯೋಜನೆಗೆ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಲ್ಲಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಗರ್ಭದ ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಭೂಗರ್ಭ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಟನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 1.5 ರಿಂದ 1.7 ಟನ್ನಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ’ಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ನೂತನ ಗಾಣಜೂರು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೈನಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ:
ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಗದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.
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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.