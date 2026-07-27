/ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ !

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪತ್ನಿಯ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ನರಳಾಟವನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಘೋರ ಹಾಗೂ ವಿಕೃತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜಿಗಳೂರು (23) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ ಜಿಗಳೂರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ, ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋಣ’ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಪ್ರವೀಣ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದನು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಆಕೆ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರವೀಣ ಆಕೆಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಕೃತ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವು.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP) ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯೆಲ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.