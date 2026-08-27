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Gadag Crime: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ, ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ! ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ (Illicit Affair) ಶಂಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದ್ವೇಷ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಗಾಂವ್ ಬಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:40 PM IST
Gadag Crime: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ, ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ! ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು

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Prajwal B

Prajwal B

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