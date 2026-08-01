/ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ..!

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಡುತ್ತಿಲ್ಲ.ನಿಡಸೋಶಿ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ.. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...!
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಸೋಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಸೋಸಿಯ ಎಸ್ಜೆಪಿಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿಡಸೋಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿಡಸೋಸಿ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಶ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಎಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಯಾಗಲಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಕಾಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 200 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರೀಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರುಣಿಸಿ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.