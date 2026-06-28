/ಹರಿದ ಅಂಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿಯ ಕಥೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನೇ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹರಿದ ಅಂಗಿಯನ್ನೇ ತೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೊರಟ ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವಂತಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ಕಟು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
KA-22 ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ KA-22 HQ-1660 ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸವೋ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಕೆಲಸವೋ ಅರಸಿ ಹೊರಡುವ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರತೀಕದಂತೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾನು ಹಾಕಿರುವ ಶರ್ಟ್ ಬೆನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ದಿನದ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾವುಕತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆತನ ಆ ಹರಿದ ಅಂಗಿಯ ಬೆನ್ನು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಡತನದ ಕ್ರೂರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ
ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಬದುಕು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದ ಕೂಲಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತನು-ಮನವನ್ನು ಸವೆಸುವ ಈ ತಂದೆಗೆ, ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರಸೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಡತನದ ಕ್ರೂರ ಮುಖವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿ, ಒಡೆದ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಆತನ ಛಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ರಮಿಕರು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದ ಅಂಗಿ ಧರಿಸಿದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೈಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ನಮನಗಳು. ಇವರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.