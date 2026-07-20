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ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬ*ಲಿ; KSRTC ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಸತೀಶ್

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:59 PM IST
ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬ*ಲಿ; KSRTC ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಸತೀಶ್
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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