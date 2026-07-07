ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೈತರ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕುಸಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶೇಡಬಾಳದ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ 75 HP 4 ಬೃಹತ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತಿಗಳು ನದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಮೃತ್-2 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕುಸಿದಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರೈತರೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ರೈತರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ಅಮೃತ್-2 ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಮೃತ್-2 ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ತನ್ನ ಒಡಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂಡೆದೆ ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಡ್ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ನೂರಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಊರುಗಳು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿವೆ.
ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಜಲಾವೃತ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರವೂ ಸಹ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಹವಾಡಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಶಃ ಮುಳುಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.