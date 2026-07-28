Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು.. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘೋರ ಘಟನೆ!

2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು.. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘೋರ ಘಟನೆ!

ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:46 PM IST
2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು.. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘೋರ ಘಟನೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ
Today Gold Rate58 min ago
2
My Earth My Duty1 hr ago
3
Bengaluru Livability Index1 hr ago
4
Red Globe Grapes Theft2 hrs ago
5
Bandipur Leopard2 hrs ago