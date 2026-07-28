/2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಸಾ*ವು.. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘೋರ ಘಟನೆ!

Kampli Nagar, Bellary; ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಟವಾಡುತ್ತ ಬಾಲಕಿ ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಎರಡು ತುಂಡು ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಎದೆ ಝೆಲ್ಲೆ ಎನಿಸಿದೆ.
ಕಂಪ್ಲಿಯ ಆಯಿಷಾ (12) ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೌದೆ ತರಲು ಎಂದು ಆಯಿಷಾ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾಳು ಬಾವಿ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಟವಾಡುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಾಲಕಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಣ್ಣು ಎದುರೇ ಬಾಲಕಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬಾಲಕಿ ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕಿರುಚುತ್ತ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕೆಲಕಾಲ ಬಾಲಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಾಲಕಿಯೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಆಯಿಷಾ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಂಪ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹೊರವಲಯದ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಬಳಿ ಈ ಭೀಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದಿದ್ದು ದೇಹ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಳಿಯ ಹೊರಭಾಗ ಬಿದ್ದರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಹಳಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.