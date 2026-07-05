ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 2ನೇ 'ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್' ಘಟಕ ಆರಂಭ: ಕಸದಿಂದ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದನೆ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಗೊಬ್ಬೂರು ಬಳಿಯ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 157 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ (NTPC) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ 200 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಈ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ 200 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 300 ಟನ್ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ಉಳಿದದ್ದು ಒಣ ಕಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 120 ಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟು ಇದ್ದಿಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ.. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಘಟಕ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಸದಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜನವರಿ 2027ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಘಟಕವು, ಜನವರಿ 2027ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದ್ದು, ಅವಳಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.