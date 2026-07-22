/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸರಣಿ: ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನ್ನದಾತ ಬಲಿ!

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಮನನೊಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸೋಮನಗೌಡ ಮುದಿಗೌಡರ (44) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ದುರ್ದೈವಿ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಇತ್ತ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ, ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಹೆದರಿ ರೈತ ಸೋಮನಗೌಡ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ರೈತ ಸೋಮನಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈತ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಸೋಮನಗೌಡ, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದೆ ಈ ಹತಾಶೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತನ ದಾರುಣ ಸಾವು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಸಾಲದ ಸುಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ: ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರಿಂದ (ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು) ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು: ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು (ಬರಗಾಲ), ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವುದು.
ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ (ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ) ಸಿಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ.
ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ:ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್/ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಸಾಲ ನೀಡಿದವರ ಕಿರುಕುಳ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ.
ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು:
ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ (ಸಂಯೋಜಿತ ಕೃಷಿ): ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಆಡು/ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ, ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮುಂತಾದ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಪರಿಹಾರ: ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ: ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರ ಶೋಷಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆರವು: ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು (ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ತಡೆ).
ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು/ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ "ಆಪ್ತಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು" ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.
ನೆನಪಿಡಿ: ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಆಪ್ತರು ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.