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  • /Doctor Case: ಡಾ. ಕಿರಣ್‌ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; ಧಾರವಾಡ ಹಂ*ತಕಿಯ ಭಯಾನಕ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌!

Doctor Case: ಡಾ. ಕಿರಣ್‌ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; ಧಾರವಾಡ ಹಂ*ತಕಿಯ ಭಯಾನಕ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌!

Dharwad Murder Investigation: ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ನೇಹಿತ್‌ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಎನ್‌. ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ (N Shashikumar) ಮಾತನಾಡಿ, ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:49 PM IST
Doctor Case: ಡಾ. ಕಿರಣ್‌ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; ಧಾರವಾಡ ಹಂ*ತಕಿಯ ಭಯಾನಕ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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