Dharwad Doctor Case: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಗಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ (Dr. Kiran Murder). ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದವಳು ಗಂಡನ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಧಾರವಾಡದ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ (Dr. Kiran, Dr. Priyanka) ಆರಾಮದಲ್ಲ ಕೂತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆತ್ತ ಮಗು ನೇಹಿತ್ನನ್ನೂ (Nehith) ಚಾಕುವಿನಿಂದ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ (Suicide) ಶರಣಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ನೇಹಿತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ (N Shashikumar) ಮಾತನಾಡಿ, ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳ ಭಯಾನಕ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಿಂದಲೇ ಈ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ವೆಲ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಜಗಳವೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.. ತಾನು ಸಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಮಗು ಪಾರು
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳದಿಂದ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಮಾತು ಇದೀಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಮಗು ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಗಂಡ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾದರೆ, ಆರೋಪಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. "ಸದ್ಯ ಮಗು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಮಗು ಪಾರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕಮಿಷನರ್, ಅದರ ಬಳಿಕವೇ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ?
ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು , ಗಂಡ, ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಮೃತ ವೈದ್ಯನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.