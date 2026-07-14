/Kalaburagi Central Jail: ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪರಾರಿಯಾದ 3 ಕೈದಿಗಳು!

Kalburagi: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ (Kalaburagi) ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ನಿಂದ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು (ಜುಲೈ 14) ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು (Prisoners Escape), ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಾರಿಜಯಾಗಿರುವ ಮೂವರೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೀದರ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕೈದಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪರಾರಿ!
ಇನ್ನು ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಮಷಾಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪರತಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜೈಲು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ
ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಡೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ!
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ನಡಿತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಬಗೆ ಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.