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Kalaburagi Central Jail: ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪರಾರಿಯಾದ 3 ಕೈದಿಗಳು!

Kalaburagi: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಜೈಲ್‌ನಿಂದ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು (ಜುಲೈ 14) ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:19 PM IST
Kalaburagi Central Jail: ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪರಾರಿಯಾದ 3 ಕೈದಿಗಳು!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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