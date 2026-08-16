/Nagara Panchami: ಶ್ರಾವಣದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸೊಗಡು; ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬ!

Nagara Panchami: ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವೇ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಂದರಂತೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಶೇಂಗಾ ಉಂಡಿ, ರವೆ ಉಂಡಿ, ಎಳ್ಳುಂಡಿ, ಬೇಸನ್ ಉಂಡಿ, ಚುರುಮುರಿ ಉಂಡಿ, ಅಂಟಿನ ಉಂಡಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡಿ. ಒಂದಾ, ಎರಡಾ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಳುಗಳ ಸೊಗಸು. ಇಂಥ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದು. ಧಾರವಾಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹಲವು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನದಪ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸದಸ್ಯರು.
ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರು. ನಂತರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾದರು. ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮುದ್ದುಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಂಡಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೆನ್ನಿಸಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಉಂಡೆಗಳ ರುಚಿ ಸವಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪರಸ್ಪರ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.