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Nagara Panchami: ಶ್ರಾವಣದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸೊಗಡು; ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬ!

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಂದರಂತೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ‌. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:32 PM IST
Nagara Panchami: ಶ್ರಾವಣದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸೊಗಡು; ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬ!

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Prajwal B

Prajwal B

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