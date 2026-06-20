ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುಳಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಕೇವಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.
ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಕೇವಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲ್ಲೂರು, ಶೇಖಪ್ಪ ಹಂಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸ ತೋರಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೇಗಿಲು ಎಳೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ.
ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಎತ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರೈತರು, ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.