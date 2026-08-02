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Police Station Death: ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ, ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಪತಿ; ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಾ*ವು

Khaleel Death: ವಿಜಯನಗರ (Vijayanagar) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ... ಮೃತ ಖಲೀಲ್ (Khaleel Death) ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೈನಾಜ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:51 PM IST
Police Station Death: ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ, ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಪತಿ; ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಾ*ವು

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Prajwal B

Prajwal B

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