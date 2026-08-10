"ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ" : ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹುನಗುಂದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
“ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಅಳಿದರೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಯೋಗ ಇದೆ” ಎಂದು ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು. ಆದರೂ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
2023ರಲ್ಲೇ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. “ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಯೋಗವನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.
ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರು ಶಾಸಕ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ 2023ರ ನಂತರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಚಿವರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
“ಹುನಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ಜನರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು’
ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಪಕ್ಷದ ಕಮಾಂಡ್, ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.
“ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
“ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ತಾವು ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಶಪ್ಪನವರ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ, ಶಿಷ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಕೆಟ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ” ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
“ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.