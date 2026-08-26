/6 ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌; ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ.. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ತಾಯಿ, 5 ಮಕ್ಕಳು

vijayapura city outskirts bhutnal lake 6 bodies found case: ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆದ ಗಲಾಣೆ 6 ಜನರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ.. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಪತಿ ಮಲಕಾರಿ ಭೀಮರಾಯ ಜಾಲಗೇರಿ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಭೀಮರಾಯ, ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳು ಶವ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಜಾಲಗೇರಿ, 45 ವರ್ಷ, ವಿದ್ಯಾ 16, ಸುವರ್ಣ 14, ಗೌಡೇಶ್ 10, ವಿಕಾಸ 5 ಹಾಗೂ ಸಾನಿಕಾ 7 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಸಿಪಿಐ ಪ್ರದೀಪ್ ತಳಕೇರಿ, ಆದರ್ಶ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೀತಾರಾಮ ಲಮಾಣಿ, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರು ಮಂದಿಯ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ?, ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೇನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಪದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.