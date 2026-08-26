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6 ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌; ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ.. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ತಾಯಿ, 5 ಮಕ್ಕಳು

ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:46 PM IST
6 ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌; ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ.. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ತಾಯಿ, 5 ಮಕ್ಕಳು

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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