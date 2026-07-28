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ದುರ್ವಾಸನೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ!: ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರೇ ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಸ ಸುರಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ.

 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾಗೂ ಮಠಾಧೀಶರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 28, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:25 PM IST
ದುರ್ವಾಸನೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ!: ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಎದುರೇ ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಸ ಸುರಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ.

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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