/Haveri: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಟ; 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರು

Haveri: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿ. ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್ ಒಂದು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕೆ ಹಾವೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಗತಿ. ಬಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 10. ಆದರೆ ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳಿಗೆ ಜಪನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದಲೇ ಈ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ?
ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಳು. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಗರ ಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ!
ಬಾಲಕಿ ಕುಟುಂಬ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿಯ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. " ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ." ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.