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Haveri: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಟ; 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರು

Haveri: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿ. ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್‌ ಒಂದು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:51 AM IST
Haveri: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಟ; 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರು

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Prajwal B

Prajwal B

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Haveri: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಟ; 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರು
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