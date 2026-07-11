ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೀರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ, ಗಂಗಾಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತ

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೀರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೀರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ ತೀರದ ಗಂಗಾಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದರೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಳೆಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಆತಂಕ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 11, 2026

VIEW ALL
Read Next Story