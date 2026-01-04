ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರಬಹುದು.. ಹುಷಾರ್‌

Panipuri side effects : ಪಾನಿಪುರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಹರಾವತ್ (MD ಮೆಡಿಸಿನ್, DM ನರವಿಜ್ಞಾನ) ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೈದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಈ ವೈರಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕಾಮಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ : ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ರುಚಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ.