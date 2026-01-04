English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Hubli Dharwad
  • ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರಬಹುದು.. ಹುಷಾರ್‌

ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರಬಹುದು.. ಹುಷಾರ್‌

Health tips : ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಲು ಬಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು 100 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:05 PM IST
    • ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಲು ಬಲು ರುಚಿಕರ
    • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು.
    • ವೈದ್ಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon5
Gold and silver Rates
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?
camera icon7
Gold
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
camera icon5
PF withdrawal online process
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರಬಹುದು.. ಹುಷಾರ್‌

Panipuri side effects : ಪಾನಿಪುರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಪ್‌ ಫುಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಹರಾವತ್ (MD ಮೆಡಿಸಿನ್, DM ನರವಿಜ್ಞಾನ) ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೈದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈರಸ್‌ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಈ ವೈರಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕಾಮಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  

ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ : ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ರುಚಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

pani puripani puri side effectsGolgappa Side EffectsGolgappa InfectionHepatitis A Symptoms

Trending News