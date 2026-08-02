/Yadgiri Tragedy: ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು, ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಹೆಂಡತಿ; ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಆಷಾಡ

Yadgiri: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆಷಾಢಕ್ಕಂತ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗಂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆಷಾಢ (Ashada) ತಂದ ದುರಂತ ಇಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ನವಜೋಡಿ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಯೊಂದು ಯಮನಾಗಿ ಬಂದು ವಿಧಿಯಾಟವಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ (Yadgiri) ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಸಮೀಪದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನವವಿವಾಹಿತೆ ರೇಣುಕಾ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮೃತ ರೇಣುಕಾ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಮಂಜಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಷಾಢ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಕರೆಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಪತ್ತೇಪುರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ, ರೇಣುಕಾ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಈಜಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ಪತ್ನಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಳು ಹೆಂಡತಿ!
ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನವಜೋಡಿಯೊಂದು ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಯತಪ್ಪಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಂಡ ಅದೃಷ್ವೆಂಬಂತೆ ಬಚಾವಾದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಮಾತ್ರ ಪತಿ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಳ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲುವೆ ದಡದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ದೀಪಕ್ ಬುಸರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಮೋಜ ಕಾಂಬಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.