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Yadgiri Tragedy: ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು, ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಹೆಂಡತಿ; ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಆಷಾಡ

Wife Death: ನವವಿವಾಹಿತೆ ರೇಣುಕಾ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:52 PM IST
Yadgiri Tragedy: ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು, ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಹೆಂಡತಿ; ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಆಷಾಡ

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Prajwal B

Prajwal B

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