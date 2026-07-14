Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /ಗದಗನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!

ಗದಗನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!

Gadag Wind Turbine Fire: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರು ಭಯಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 14, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:15 PM IST
ಗದಗನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cricket Legends: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಾರೆಯರು ವಿದಾಯ; ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
heather knight retirement59 min ago
2
artificial intelligence1 hr ago
3
AADHAAR CARD Update1 hr ago
4
Bidadi Township1 hr ago
5
Kalaburagi2 hrs ago