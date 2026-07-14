/ಗದಗನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ!

ಗದಗ: ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರವೊಂದು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಕಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಈ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತ 'ಗಾಮೇಸ್' ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ "ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪವರ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ) ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಮೋಟಾರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ರೈತರು; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಭೇಟಿ
ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರು ಭಯಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.