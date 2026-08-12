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Belagavi Triplet Birth: 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ; ಗೋಕಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂತಸದಾಯಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:54 AM IST
Belagavi Triplet Birth: 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ; ಗೋಕಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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Belagavi Triplet Birth: 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ; ಗೋಕಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ
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