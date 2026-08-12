/Belagavi Triplet Birth: 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ; ಗೋಕಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ

Belagavi: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂತಸದಾಯಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹೆರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ನಾಯಿಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಶಿಶುವಿನ ತೂಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿ 600 ಗ್ರಾಂ, 1 ಕೆಜಿ 500 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು 1 ಕೆಜಿ 400 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನವಾದರೂ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಗಾವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ICU/SNCU)ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.