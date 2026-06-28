/ಮಗನ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲೆದಾಟ..!

ವಿಜಯನಗರ: ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 'ಆಧಾರ್' ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಬಡ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಾಳಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮಗ ಸದ್ಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 'ಸುಳ್ಳು' ಮಾಹಿತಿ!
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, "ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಾಗಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, "ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸತ್ತ ಕಾಳಮ್ಮ ತದನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ, ಮತ್ತೆ "ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಅಲೆದಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಲೆದು ತಾಯಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ತಹಶೀಲ್ದಾರ್) ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉಢಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ "ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪಾ?" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಈ ಬಡ ತಾಯಿಯ ಅಳಲನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಬಾಲಕನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ.