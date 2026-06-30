/ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಹಿಳೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ..!

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ವಿವಾಹಿತೆ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಘಟನೆ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಹಂಚುಗಳು, ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ. ಭರಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 22 ವರ್ಷದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವ್ವ ನಾಯಕ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಕೆಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ನಾಗವ್ವ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿಯೂ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕೆಲವರು ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಬದಲು,ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹಂಚು, ಟಿವಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯವರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾದರೂ, ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದರ ಹೊರೆ ನಿರಪರಾಧ ಕುಟುಂಬವೇ ಹೊರುವಂತಾಗಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.