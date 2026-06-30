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ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಹಿಳೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ..!

ಚೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಹಂಚುಗಳು, ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ. ಭರಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 22 ವರ್ಷದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವ್ವ ನಾಯಕ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 30, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:54 PM IST
ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಹಿಳೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ..!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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